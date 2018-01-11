رئيس الجمهورية يصل ولاية سنار ويشهد عيد الشهيد القومي

سنجة 11-1-2018م ( سونا)- وصل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والوفد المرافق له صباح اليوم الى مطار النورانية شمال غرب , مدينة سنجة بولاية سنار في زيارة رسمية للولاية تستغرق يوماً واحداً..

وأوضح لسونا الاستاذ الضو محمد الماحي والي ولاية سنار ان السيد الرئيس سيشهد العيد القومي الخامس والعشرين لمنظمة الشهيد بسنجة بمشاركة وفود الولايات ومنظمة الشهيد الاتحادية..

وأضاف الوالي ان السيد رئيس الجمهورية سيتفقد المزرعة البستانية بسنجة كما سيفتتح منازل أسر الشهداء ويشهد كرنفال الزواج الجماعي الذي يشرف عليه الاتحاد الوطني للشباب السوداني كما يقوم بتسليم عدد من اسر الشهداء مشروعات إنتاجية مختلفة للمساهمة في زيادة دخل الأسر..

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