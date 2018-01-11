إنعقاد المنتدى الإقتصادي الإستثماري السوداني الكوري لصناعة النسيج والجلود بالجزيرة



مدني 11-1-2018م (سونا) - أعلن الدكتور محمد طاهر إيلا والي ولاية الجزيرة عن قيام مخطط صناعي متكامل بالولاية للاستفادة من فرص التمويل والموارد المتاحة مبينا قيام المنتدي الإقتصادي الإستثماري السوداني الكوري لصناعة الغزل والنسيج وصناعة الجلود بالولاية نهاية مارس القادم .

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم بالسفير الريح حيدوب نائب رئيس البعثة السودانية بجمهورية كوريا الجنوبية .

وأشار إيلا الى جهود الولاية تجاه قيام عدد من المناطق الصناعية للصناعات التحويلية بالتعاون مع جامعة الجزيرة .. موضحا إمكانية الإستفادة من الخبرات الكورية في صناعة الجلود والمعالجة الكيمائية لتطوير مدبغة الباقير والتخلص من الفضلات الصلبة والسائلة.

وأستعرض إيلا الجهود الجارية بالولاية لتطوير القطاع الصناعي وجذب الإستثمارات انفاذاً لخطة الدولة في تطوير الصادر في ظل تعافي مشروع الجزيرة وتحقيق إنتاجية عالية من القطن التى تجاوزت المليون

قنطار ..

من جانبه أعلن حيدوب عن قيام المنتدي الإقتصادي الإستثماري السوداني الكوري لصناعة الغزل والنسيج وصناعة الجلود نهاية مارس القادم تحت رعاية وزارة الإستثمار وولاية الجزيرة مؤكدا على أن ولاية الجزيرة هي الأنسب للإستثمار في صناعة النسيج لوفرة القطن بالاضافة الى صناعة الجلود لوفرة الحيوان وزاد أن الولاية تشهد إستقرارا وموقعا وسطاً بجانب شبكات طرق ..

س ص/ع و