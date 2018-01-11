الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال جناح الحلو يؤكدان إستعدادهما للتفاوض فى فبراير المقبل



الخرطوم 11-1-2018م ( سونا) - أكدت الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو إستعدادهما للجلوس للمفاوضات في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

وأوضح ليسان يوهانس سفير الإيقاد بالخرطوم في تصريحات صحفية عقب لقائه بالقصر الجمهوري اليوم مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود رئيس وفد الحكومة في المفاوضات ، إن المفاوضات ستبدأ في الاسبوع الأول من فبراير المقبل وأن الجولة الاولي من المفاوضات ستركز علي وقف العدائيات تعقبها جولة المفاوضات السياسية .

وقال يوهانس " لقد نقلت لمساعد رئيس الجمهورية رئيس وفد الحكومة في المفاوضات إستعداد الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو للجلوس للتفاوض مع الحكومة فيما أكد لي رئيس وفد الحكومة في المفاوضات استعداد الحكومة كذلك للجلوس للتفاوض مع الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو لضمان الاستقرار والسلام بالبلاد .

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