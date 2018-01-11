إرتفاع معدل التضخم لشهر ديسمبر 2017م



الخرطوم-11-1-2018م(سونا) - إرتفع معدل التضخم فى شهر ديسمبر 2017م حيث بلغ 25.15% مقارنة بـ 24.76% في شهر نوفمبر الماضي بنسبة إرتفاع بلغت 1.58%.

وأوضح التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء أن المجموعات السلعية والخدمية الأثني عشر ساهمت في معدل التضخم بنسب متفاوتة، حيث ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 66.68%، مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 7.05%، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.92%، مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 3.91%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3.16%، مجموعة الاتصالات بنسبة 3.14%، مجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 2.76%، مجموعة الصحة بنسبة 1.86%، مجموعة الثقافة والترويح بنسبة1.71 %، مجموعة النقل بنسبة 1.48%، التعليم %0.71 ، مجموعة التبغ 0.71%.

وأبان التقرير أن معـــدل التضـــخم لاســـعار الســـلع الاســـتهلاكية والخدميـــة فـــي الحضر لشهر ديسمبر سجل إرتفاعا بلغ 21.97 مقارنة بـ 21.49 في نوفمبر الماضي بنسبة إرتفاع بلغت 2.25%.

أما في الريف إرتفع معدل التضخم لاســـعار الســـلع الاســـتهلاكية لشهر ديسمبر لعشر ولايات وأعلى إرتفاع سجلته ولاية غرب دارفور 48.27 مقارنة مع 42.72 لشهر نوفمبر الماضي وأدناه سجلته ولاية جنوب كردفان 40.40 مقارنة مع 39.68، فيما سجلت خمس ولايات انخفاضا هي: جنوب دارفور، شمال دارفور، الجزيرة، القضارف، والبحر الأحمر بمعدلات بلغت 18.38 ، 25.67، 20.05، 23.02 ، 23.03 على التوالي.

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