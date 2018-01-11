اتحاد عمال البحر الأحمر ينفذ مشروع الخبز المخلوط بواقع قطعتين بجنيه



بورتسودان 11-1-2018م (سونا)- أعلن اتحاد العمال بولاية البحر الأحمر تنفيذ مشروع الخبز المخلوط بالردة بواقع شراء قطعتين من الخبز زنة الواحدة (90) جراما بواحد جنيه.

وأوضح الأمين العام للاتحاد بالولاية الأستاذ ياسر الفكي في تصريحات إعلامية عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الاتحاد لتخفيف الأعباء المعيشية على العاملين، مبيناً أن المرحلة الأولى تبدأ بتوزيع 5000 رغيفة خبز يوميا عبر النقابات الفرعية ومبنى الاتحاد ببورتسودان،

وأشار الأستاذ ياسر إلى الترتيبات الجارية لتنفيذ برنامج سلة الشتاء لتوفير المواد الاستهلاكية للعاملين، بالإضافة إلى المساعي الجادة لبحث إمكانية زيادة الأجور في إجتماعات اللجنة المركزية لإتحاد عام نقابات عمال السودان بالخرطوم.

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