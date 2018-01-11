خبيران إقتصاديان يؤكدان علي أهمية زيادة الإنتاج وتقليل الإستيراد وزيادة الصادرات

الخرطوم 11-1-2018م(سونا) - أكد الخبيران الاقتصاديان دكتور بابكر محمد توم ودكتور محمد الناير علي أهمية زيادة الانتاج في القطاعات الحقيقية (الزراعة والصناعة والتعدين) لاستقرار سعر الصرف والتوازن في الميزان التجاري بتقليل الواردات وزيادة الصادرات.

وقال د.بابكر مقرر اللجنة الاقتصادية في البرلمان والخبير الاقتصادي في ندوة بعنوان ( موازنة العام 2018م بين الواقع والمأمول) نظمتها رابطة المرأة العاملة اليوم بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات ، إن من أهداف الموازنة زيادة معدلات النمو وخفض التضخم والبطالة ، مشيرا الي أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي وإتاحة الفرص للقطاع الخاص وايجاد فرص للعمل وخفض البطالة، مشيرا الي أن زيادة الدولار الجمركي الهدف منها زيادة الصادر وتقليل الوارد.

وأوضح إن أهم صفات موازنة 2018م أنها أعفت المدخلات الزراعية والصناعية والنقل من الرسوم والضرائب وزيادة رأس مال بنك الادخار لتمويل القطاع الزراعي والصناعي ، والجهود في دعم فئات المجتمع إضافة لمجهودات الزكاة.

من جهته دعا دكتور محمد الناير الاستاذ بجامعة المغتربين والخبير الاقتصادي ، الدولة وكل الجهات المختصة بتوجية جهودها في كل المواقع لتوفير السلع الضرورية للمواطن وتثبيت أسعارها ، مشيرا الي أن إستقرار سعر الصرف لا يأتي الا بزيادة الانتاج والانتاجية وتقليل الواردات وزيادة الصادرات .

ودعا الي تحفيز المغتربين لتحويل مدخراتهم وإنشاء بورصة للذهب والمعادن وترشيد الانفاق العام والقضاء علي كافة أشكال الفساد ،وإعادة النظر في التحرير الاقتصادي وذلك بضبط الاسعار .

وأشار الي أهمية جذب المزيد من القروض والمنح لدعم الاقتصاد.

وأكدت الأستاذة امنة عمر ، الأمين العام لرابطة المرأة السودانية إن موازنة 2018م لها بشريات ولكن صاحبتها كثير من الجراحات أثرت علي فئات الشعب السوداني ، مؤكدة حرص الرابطة علي إستدامة السلام والتنمية الاقتصادية وطرح المبادرات في مجال الاقتصاد السوداني وتدرجه الي أفاق أرحب .

وأشارت الي أن أمانة الاقتصاد بالرابطة تدير مشاريع اقتصادية انتاجية للأسر في ظل إرتفاع الأسعار .



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