

الخرطوم-11-1-2018م(سونا)- أوردت نشرة نقطة التجارة السودانية اليوم أسعار القمح بالأسواق العالمية، حيث بلغ سعر القمح الاسترالي 265 دولار/طن متر، والقمح الكندي 283.16 دولار/ طن .

فيما بلغ سعر القمح الروسي 192 دولار/طن، وبلغ سعر القمح الأوكراني184 دولار/ طن، بينما بلغ سعر القمح الألماني 211 دولار/ طن والقمح وارد البحر الأسود 191 دولار/ طن والقمح الفرنسي 194دولار/ طن والقمح الروماني194 دولار/ طن والقمح الأرجنتيني 177دولار/ طن، فيما بلغ قمح الولايات المتحدة الصلب227 دولار/ طن وقمح الولايات المتحدة الرطب 183 دولار/ طن.