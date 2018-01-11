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أخبار محلية - اقتصادية

أسعار القمح بالأسواق العالمية

التاريخ : 11-01-2018 - 12:43:00 مساءً

الخرطوم-11-1-2018م(سونا)- أوردت نشرة نقطة التجارة السودانية اليوم أسعار القمح بالأسواق العالمية، حيث بلغ سعر القمح الاسترالي 265 دولار/طن متر، والقمح الكندي 283.16 دولار/ طن .
فيما بلغ سعر القمح الروسي 192 دولار/طن، وبلغ سعر القمح الأوكراني184 دولار/ طن، بينما بلغ سعر القمح الألماني 211 دولار/ طن والقمح وارد البحر الأسود 191 دولار/ طن والقمح الفرنسي 194دولار/ طن والقمح الروماني194 دولار/ طن والقمح الأرجنتيني 177دولار/ طن، فيما بلغ قمح الولايات المتحدة الصلب227 دولار/ طن وقمح الولايات المتحدة الرطب 183 دولار/ طن.
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