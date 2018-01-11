تراجع أسعار الغذاء العالمية 3.3% في ديسمبر

روما 11-12-2018م (رويترز) - قالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق في ظل انخفاض حاد في أسعار الألبان والزيوت النباتية والسكر.

وسجل مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر، 169.8 نقطة في ديسمبر منخفضا 3.3 بالمئة عن نوفمبر.

وبلغ المؤشر 174.6 نقطة في 2017 مرتفعا 8.2 بالمئة عن 2016 ومسجلا أعلى قيمة سنوية له منذ 2014 لكن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية تظل منخفضة 24 بالمئة عنها في 2011.



