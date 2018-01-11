شمال كردفان تستضيف ملتقى وزراء القطاع الاقتصادي الاتحادي السبت القادم



الابيض 11-1-2018م(سونا)- كشفت الأستاذة ماريا الامين وزير المالية والاقتصاد بشمال كردفان عن استضافة الولاية للملتقى الاقتصادي لوزراء القطاع الاقتصادي الاتحادي السبت القادم.

وقالت في تصريح (لسونا) إن الملتقى يهدف للتنوير بميزانية الدولة للعام 2018م والبشريات التي تحملها وفرص وتحديات التنمية والاجراءات الاقتصادية المصاحبة لها وتأثيرها على السلع وأسعار الدولار الجمركي والسياسات النقدية لبنك السودان المركزي.

وأكدت الوزيرة أن ميزانية 2018م جاءت لتصحيح مسار اقتصاد الدولة وأطلقت عددا من البشريات في إطار ميزانية الولاية للعام 2018م في مجال الخدمات والتنمية المستدامة ومناصرة الفقراء من خلال استنباط مشروعات تحسين سبل كسب العيش وتخفيف أعباء المعيشة للعاملين عبر شراكة بين حكومة الولاية واتحاد العمال بتوفير سلة العامل عبر الجمعيات التعاونية بالمؤسسات بأقساط مريحة.

وأشارت إلى تفعيل الاتحاد التعاوني بفتح منافذ للسلع الضرورية بسعر التكلفة إضافة إلى تفعيل دور جمعية حماية المستهلك لضبط الأسواق.

وتطرقت الوزيرة إلى عدد من مشروعات الإنتاج التي بدأت بخور أبوحبل ونادك ومزرعة الدجاج اللاحم التي تستوعب ما يقارب ألفا ومائتي امرأة إضافة إلى مشروع حملان الذي يعمل في مجال الثروة الحيوانية .

وقالت إن هذه المشاريع عملت على إستيعاب عدد من الخريجين والعمالة المهارة مما إنعكس إيجابا على المواطن.

وأكدت على تدريب وتمويل المنتجين وإدخال التقانات الحديثة في القطاع الزراعي وأشارت إلى المساعي الجارية لكهربة المشاريع الزراعية .

وأبانت أن الميزانية لهذا العام أفردت إعتمادات للدراسات والبحوث شملت مركز بحوث الثروة الحيوانية والبحوث الزراعية، مشيدة بحجم الشراكات مع القطاع الخاص والعام الذي يعمل على توطين الصناعات التحويلية بالولاية من خلال عام الإنتاج وعبر شركة نفير القابضة .

وأكدت أن نسبة الفقر بالولاية انخفضت من58% إلى37%.

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