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أخبار محلية - اقتصادية

تدابير ومعالجات اقتصادية لمحاربة ارتفاع أسعار السلع بمحلية الخرطوم

التاريخ : 11-01-2018 - 01:53:00 مساءً
الخرطوم 11-1-2018م (سونا) - خلص الاجتماع الموسع بمحلية الخرطوم بحضور معتمد المحلية الفريق ركن أحمد علي عثمان أبو شنب ونواب الدوائر بالهيئتين التشريعيتين القومية والولائية وقيادات العمل السياسي والتنفيذي والشعبي إلى اتخاذ حزمة من التدابير والمعالجات الاقتصادية لمعالجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في إطار المعالجات الاقتصادية على المستويين الاتحادي والولائي.
وتشمل الحزمة وضع تدابير حاسمة للتسعير العشوائي للسلع مع إلزام جميع أصحاب المتاجر بوضع التسعيرة بديباجة في مواقع واضحة للتداول وفرض رقابة على المخابز وإلزامها بالأسعار والأوزان المحددة للخبز والإبلاغ عن المخابز المتوقفة عن العمل بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بالولاية واللجان الشعبية بالأحياء واتحاد المخابز عبر رقم الهاتف (1948) .
ووجه الاجتماع بالتوسع في نشر أسواق البيع المخفض الثابتة والأسبوعية والجمعيات التعاونية بالأحياء ومواقع العمل وتوريد السلع إليها مباشرة من مواقع الإنتاج لمحاربة ظاهرة السمسرة والمضاربة في السلع .
كما قرر الاجتماع تسخير كافة إمكانات المحلية ومواردها المالية لمكافحة ظاهرة الغلاء لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
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