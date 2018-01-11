وزير المعادن يعلن دعم وتذليل الصعاب التي تواجه الشركات الأردنية

الخرطوم 11-1-2018م(سونا)- أعلن وزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم دعمه لتذليل كافة الصعاب التي تعترض عمل الشركات الاردنية في مجال التعدين.

وأشار إلى أن الوزارة في خطتها للعام 2018م تطمح لتشجيع كل فرص الاستثمار التي تتعلق بمجال توطين صناعة المعادن الاخرى كالحديد والنحاس ومجال الاسمدة الزراعية التي تحتاجها البلاد لانعاش الزراعة.

وقال رئيس مجلس ادارة بنك الجزيرة السوداني الاردني ونائب رئيس الوزراء الاردني الأسبق أيمن هزاع في تصريحات صحفية أن شركات اردنية ضخمة أعلنت رغبتها الاستثمار في مجال التعدين.

وكشف رئيس مجلس ادارة بنك الجزيرة السوداني أن دولة الادرن لديها عدد من المشاريع الاستثمارية في السودان منها شركة (أورشاب) للتعدين و التي ستبدأ خلال هذا الاسبوع تدشين أول انتاج لها من الذهب، مشيرا إلى أن الأردن تطمح لتوسيع استثمارتها في السودان في كافة المجالات.