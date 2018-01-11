تاركو تدشن أولى رحلاتها المباشرة بين السودان والكويت في الأول من فبراير



الخرطوم 11-1-2018م (سونا) - تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تاركو للطيران ومجموعة الملك الاقليمية للسفر والسياحة لتدشين خط طيران مباشر بين السودان ودولة الكويت بمعدل رحلتين في الاسبوع ابتداء من الاول من فبراير المقبل .

ووقع من الجانب السوداني الاستاذ سعد بابكر أحمد محمد نور المدير العام لشركة تاركو ومن الجانب الكويتي سلطان عيد مبارك القصاب رئيس مجلس إدارة المجموعة،الوكيل العام لشركة تاركو ،المدير الاقليمي لطيران تاركو بالكويت بحضور الاستاإدارة المرأة بالخارج بجهاز تنظيم شئون السودانيين

بالخارج .



وأكد سعد بابكرمدير تاركو إكتمال كافة الترتيبات الفنية لتسيير أولي الرحلات المباشرة بين السودان والكويت في الأول من فبراير مبينا أن طيران تاركو يتميز بالدقة والانضباط والكفاءة التشغيلية العالية إضافة الي المساهمات الاجتماعية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى المعسرين مثمنا عمق العلاقات السودانية الكويتيه متمنيا أن يسهم هذا الخط في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين .



وأكد سلطان عيد رئيس مجلس إدارة المجموعة أهمية خط الطيران المباشر الذي يسهم بشكل كبير في

تقريب المسافة مقارنة بالمسارات غير المباشرة التي كانت متبعة في السابق مستبشرا بطفرة إقتصادية

قادمة.

وأبان أزهري محمد سليمان الزاكي مدير محطة طيران تاركو إن الهدف من تدشين الخط المباشر تشجيع السياحة والتجارة والاستثمار في السودان وتسهيل حركة المستثمرين إضافة الي حل مشكلات الاسر السودانية في الكويت بتقريب المسافة وارتباط الاجيال الناشئة بالوطن مشيرا الى أن الفترة القريبة القادمة ستشهد إنطلاق رحلات تاركو لكل دول العالم

.

السفير دكتور كرار التهامي الامين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج كان قد بارك تدشين خط الطيران المباشر خلال لقائه بالمجموعة أمس الاول بمكتبه وأعتبره فتحا كبيرا للسودانيين المقيمين بالكويت ودفعا للعلاقات بين الدولتين الشقيقتين .

ع و