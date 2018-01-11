مجموعة زادنا توافق على تزويد ولاية غرب دارفور بأكثر من 6500 شتلة

الخرطوم 11-1-2018م (سونا) - وافقت مجموعة زادنا على تزويد ولاية غرب دارفور بأكثر من6500 شتلة لتنمية وتطوير القطاع البستاني بالولاية ضمن اهتمام وزارة الزراعة والموارد الطبيعية بغرب دارفور.

وأكد نائب والي غرب دارفور وزير الزراعة هشام نورين محمد نور أن مجموعة زادنا وافقت علي خطة إسعافية للقطاع البستاني بالولاية بزيادة عدد الشتول المثمرة للقطاع البستاني. وقال إن لقائه بمدير المجموعة المهندس أحمد محمد أحمد الشايقي بحث التعاون المستمر بين الولاية والمجموعة مشيرا إلي أن المجموعة مدت الولاية العام الماضي ب 5 آلاف شتلة وان هذا العام صادقت علي 6500 من الشتول منها 3500 مانجو جنوب افريقيا و الف قريب فروت والف شتلة برتقال.

وأضاف أن المجموعة ستقوم بارسال الدفعة الاولى من هذه الشتول إلى الجنينة السبت المقبل مشيرا الى ان المجموعة ستعمل على تدريب الكوادر وانشاء مشتل في منطقة فوربرنقا والعمل على توسيع مشتل الجنينة مشيدا بتعاون المجموعة مع وزارته لتطوير وتنمية القطاع البستاني بالولاية.

وقال إن الوزارة ستعمل على تخصيص 500 فدان لمجموعة زادنا بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بالولاية.



وفي سياق آخر عقد وزير الزراعة بغرب دارفور اجتماعاً موسعاً مع مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات الدكتور خضر جبريل وبحث اللقاء تطوير العمل الزراعي بالولاية.



وأكد أنه تم الاتفاق علي انشاء مكاتب للحجر الزراعي بالولاية لوقف عمليات تهريب المحصولات الزراعية وتخصيص مركبات للإدارة العامة لوقاية النباتات بالولاية مؤكدا أنه سيتم الترتيب لعقد ورشة للاستخدام الأمثل للمبيدات خلال الأيام القادمة.