مجلس تشريعي شمال دارفور يُجيز خطة وزارة الزراعة في إنشاء السلخات الحديثة لتأمين الصادر





الفاشر 11-1-2018م (سونا) - أجاز مجلس ولاية شمال دارفور التشريعي في جلسته اليوم برئاسة عيسى محمد عبدالله رئيس المجلس ، بيان وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبيئة الذى اودعه محمد بريمة حسب النبي الوزير المختص منضدة المجلس مؤخرا.

ودعا أعضاء المجلس خلال مداولاتهم الختامية حول تقرير لجنة الزراعة و الثروة الحيوانية بشأن البيان، الى ضرورة الاستفادة القصوي من حالة الاستقرار الامني الذي تشهده الولاية لزيادة الانتاج في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، مطالبين في ذلك بضرورة توفير التقاوي المحسنة والمبيدات الحشرية قبل قت كاف من بداية الموسم الزراعي ، مع اطلاق برامج تدريبية مكثفة للمزارعين والرعاة لتدريبهم حول التقانات الحديثة.

كما طالب أعضاء المجلس بضرورة الاهتمام بالزراعة البستانية ونثر البذور وحماية القطاع الغابي.

مشددين علي ضرورة أن تولي وزارة الزراعة بالولاية المزيد من الاهتمام بالمشروعات الزراعية الرائدة بالولاية وإصلاحها حتي تسهم بصورة واضحة في تامين الغذاء للمواطنين بالولاية.

وقد أوصي تقرير لجنة الزراعة والثروة الحيوانية حول البيان الذي قدمته الاستاذة عائشة ادم محمد أسحق رئيس اللجنة، بضرورة توفير الاليات الزراعية ونشر التقانات الحديثة ومكافحة الافات الزراعية ، كما دعا التقرير الذي تمت إجازته باجماع أعضاء المجلس الي فتح المحاجر البيطرية بالنقاط الحدودية للولاية بجانب فتح أسواق جديدة للماشية.

وفي رده على أسئلة ومداخلات الاعضاء حول بيان وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبيئة أكد الوزير المختص إهتمام الوزارة بالمشروعات الرائدة لأهميتها في زيادة الانتاج والمساهمة في دعم إقتصاد الولاية، مشيدا بدور المجلس في متابعة القضايا التي تهم الولاية فى المجالات الزراعية مع جهات الاختصاص بالحكومة الاتحادية .

وكشف الوزير عن الخطة التي أعدتها وزارته لإنشاء المحاجر البيطرية بعدد من النقاط الحدودية بالولاية، علاوة على خطتها لانشاء السلخات الحديثة من أجل التصدير مؤكدا اهتمام بالوضع البيئي بخاصة فيما يتعلق بمتابعة الحزام الأخضر الإفريقي.

س ص/ع و

