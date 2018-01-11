طارق توفيق يلتقي وفد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد)

الخرطوم 11-1-2018م (سونا) -ثمن الأستاذ طارق توفيق محمد وزير الدولة بمجلس الوزراء الدور الكبير الذي يضطلع به المركز العربي لدراسات المناطق الجافه والاراضي القاحله (اكساد) وبتنفيذ العديد من المشاريع بالبلاد.

جاء ذلك لدى لقائه صباح اليوم الخميس بمكتبه بمجلس الوزراء وفد المركز برئاسة مدير المركز السيد رفيق علي صالح وبحضور السيد الصادق فضل الله وزير الدولة بالزراعة والغابات .

وتناول اللقاء الخطط والبرامج والمشروعات الزراعية التي يضطلع بها المركز والتي تهدف لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالسودان بالإضافة الي المشاريع التي تم تنفيذها بالولايات الشرقية وتلك التي ينوي المركز إقامتها بولايتي نهر النيل والشمالية.

يذكر أن المركز يعد أحد أزرع جامعة الدول العربية المتخصصة ويعمل على توجيه واستثمار الموارد الطبيعية باستخدام أحدث التقانات.

ومن جهته وعد السيد طارق توفيق بتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عمل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة.