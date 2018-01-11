ابراهيم محمود يطلع على المشروع الإستراتيجي الذي ينفذه المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد)

الخرطوم 11-1-2018م (سونا) -اطلع مساعد رئيس الجمهورية المهندس إبراهيم محمود على المشروع الاستراتيجي الذي ينفذه المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد) بالتعاون مع وزارة الزراعة بتكلفة تقدر بـ 10 ملايين دولار تدفع مناصفة بين وزارة الزراعة ومركز اكساد.

وأوضح المدير العام للمركز في تصريحات صحفية عقب لقائه بالقصر الجمهوري اليوم مساعد رئيس الجمهورية أن المشروع يستهدف 100 مليون هكتار من الاراضي في سبع ولايات تشمل الخرطوم، نهر النيل، الجزيرة، الشمالية بجانب ولايات شمال وجنوب وغرب كردفان لوضع خارطة لاستخدمات الاراضي في تلك الولايات فيما يتعلق بالغطاء النباتي ، الموارد المائية ،الثروة الحيوانية ، والمياه الجوفية ومستقبل الزراعة في تلك الولايات.

وأبان أن القيد الزمني للمشروع تم تحديده بست سنوات والهدف منه إعداد رؤية واضحة للمستثمرين القادمين الى السودان تسهل عليهم عملية الاستثمار.

وأشار سيادته إلى أن العمل قد بدأ بثلاث ولايات هي الشمالية ونهر النيل والخرطوم.