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أخبار محلية - سياسية

رئيس الجمهورية: ستظل الراية مرفوعة رغم كيد الكائدين

التاريخ : 11-01-2018 - 02:52:00 مساءً
سنار 11-1-2018 م ( سونا) - أعلن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن الراية التي استشهد من أجلها الأبطال وبذلوا أرواحهم فداء للوطن ستظل مرفوعة.
وقال خلال مخاطبته جماهير ولاية سنار بميدان المولد اليوم بمناسبة العيد الفضي لمنظمة الشهيد وعيد الشهيد بسنار: (عهدنا مع الشهداء ستظل الراية مرفوعة رغم كيد الكائدين وتآمر المتآمرين والمتمردين والمتربصين). وأضاف: (نحتفل بعيد الشهداء لأنهم أكبر منا ولأن الله اختارهم ولنتذكر قيم الشهادة والجهاد)
وأكد جاهزية الدولة للتصدي لكل محاولات الاستهداف، كما أشاد بالقوات النظامية والدعم السريع والشرطة والقوات النظامية الأخرى لدورها في تحقيق الاستقرار وبسط الأمن، مشيدا بولاية سنار كأول دولة إسلامية في إفريقيا ومؤسسيها الأول كما أشاد بجهود منظمة الشهيد في رعاية أسر الشهداء وتوفير الخدمات لهم.
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