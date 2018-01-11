متسابقون في جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم يحثون على الاهتمام بحفظه

الخرطوم 11-1-2018م (سونا) - تواصلت فعاليات أعمال جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم الدورة التاسعة بمقر جمعية القرآن الكريم بالرياض ليومها الثالث. وفي استطلاع لوكالة السودان للأنباء مع بعض المتسابقين شكروا للمولى عز وجل أن وفقهم وأعانهم على حفظ كتابه الكريم وأوصوا بضرورة حفظ القرآن والاهتمام بمراجعته حفظا لكتاب الله واهتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

المتسابق عبد الصمد أحمد أبو علي محمد من دولة الصومال قال: (إنني حفظت القرآن وعمري عشر سنوات وأشكر الله على هذه النعمة وأصلي وأسلم على نبيه الكريم) مبيناً أن الفضل من بعد الله تعالى يرجع إلى والده عليه الرحمة والمغفرة الذي ألحقه بالمسجد لإمامة المصلين، خاصة صلاة التراويح والتهجد

مشيرا إلى أن هذه هي زيارته الأولى للسودان وأضاف قائلاً: (قال لي أصدقائي أبشر أنك سوف تسافر إلى السودان). وزاد: (وجدنا حفاوة في الاستقبال وطيبة وكرماً). وأبان أن الذي يريد حفظ القرآن عليه بعزم الإرادة القوية، موضحا: (يمكن للشخص أن يحفظ القرآن في فترة قصيرة وحتى يثبت حفظه عليه بالمراجعة) مضيفا: (المراجعة لابد منها وبها يتجاوز النسيان و كل العقبات).

ومن جهتها قالت المتسابقة آلاء فيصل عباس ممثلة السودان في المسابقة من مدينة سنجة: (بدأت حفظ القرآن الكريم في سن 11 سنة وأكملت حفظة كاملا في سن 12).

وأوصت آلاء جميع الآباء والأمهات بضرورة حث أبنائهم على حفظ القرآن الكريم أسوة بقول رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم: (يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر أية تقرؤها). سائلة الله التوفيق والسداد لجميع المتسابقين وأضافت أن جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم صارت من أميز الجوائز التي يقصدها المتسابقون من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت المتسابقة عائشة كمارا من دولة غينيا أنها أول مشاركة لها في مسابقة دولية وقالت: (اعتبرها تجربة أولى وخطوة للانطلاق إلى الأمام لحفظ كتاب الله الكريم والاهتداء بسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم).

وأضافت عائشة: (أنصح الجميع بضرورة حفظ القرآن وذلك لما لحافظ القرآن من درجة عالية عند الله تعالى).