الساعة الآن اليوم آخر تحديث 11:11:00 PM

أخبار محلية - سياسية

وزير التجارة: الزيادات على السلع غير مبررة ولا يوجد أدنى سبب لها

التاريخ : 11-01-2018 - 03:05:00 مساءً

الخرطوم في 11-1-2018م (سونا) - قال الأستاذ حاتم السر وزير التجارة أنه تلاحظ ان هناك زيادة كبيرة ومضطردة في كثير من السلع متزامنا مع إجازة موازنة الدولة للعام 2018 ونوه الى ان هذه الزيادات غير مبررة ولا يوجد أدنى سبب لها.
وأوضح في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء اليوم أن كل الزيادات التي حدثت على السلع تمت بأحاديث مبنية على الإشاعة.
وقال إن وزارته ستتخذ تدابير واجراءات بالتنسيق مع الولايات لتنظيم وضبط الأسواق وأضاف " لا يمكن أن نسمح بالفوضي الموجودة الآن بالأسواق" مبينا أن الحكومة في هذه الميزانية إستهدفت تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين وقال ان وزارته شرعت في تشديد الرقابة والمتابعة والرصد للأسواق وستعمل علي إصدار نشرة دورية بالأسعار خاصة بالسلع الضرورية والسلع ذات الصلة بغذاء المواطن مشيرا إلى أن الميزانية أفردت حيزا كبيرا للسلع الضرورية وتم إعفاؤها من الرسوم والقيمة المضافة والجمارك ولذلك لا يمكن أن نقبل بزيادات عليها.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء