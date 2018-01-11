وزير التجارة: الزيادات على السلع غير مبررة ولا يوجد أدنى سبب لها



الخرطوم في 11-1-2018م (سونا) - قال الأستاذ حاتم السر وزير التجارة أنه تلاحظ ان هناك زيادة كبيرة ومضطردة في كثير من السلع متزامنا مع إجازة موازنة الدولة للعام 2018 ونوه الى ان هذه الزيادات غير مبررة ولا يوجد أدنى سبب لها.

وأوضح في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء اليوم أن كل الزيادات التي حدثت على السلع تمت بأحاديث مبنية على الإشاعة.

وقال إن وزارته ستتخذ تدابير واجراءات بالتنسيق مع الولايات لتنظيم وضبط الأسواق وأضاف " لا يمكن أن نسمح بالفوضي الموجودة الآن بالأسواق" مبينا أن الحكومة في هذه الميزانية إستهدفت تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين وقال ان وزارته شرعت في تشديد الرقابة والمتابعة والرصد للأسواق وستعمل علي إصدار نشرة دورية بالأسعار خاصة بالسلع الضرورية والسلع ذات الصلة بغذاء المواطن مشيرا إلى أن الميزانية أفردت حيزا كبيرا للسلع الضرورية وتم إعفاؤها من الرسوم والقيمة المضافة والجمارك ولذلك لا يمكن أن نقبل بزيادات عليها.