التهامي يستقبل مسئولة ملف الهجرة الامريكية ويطالب بإنصاف جهود السودان

الخرطوم11-1-2018 (سونا) - استقبل الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين العاملين بالخارج بمكتبه اليوم بلينان بارلت مسئولة ملف الهجرة بالسفارة الأمريكية بالخرطوم وقدم لها شرحا عن جهود جهاز تنظيم شؤون السودانين العاملين بالخارج



و اوضح الدكتور كرار التهامي ان الجهاز هو الجهة المسئولة عن السودانيين بالخارج، و انه لجهة التي بادرت بمقترح مسودة قانون الاتجار بالبشر والذي اجيز في الأجهزة المختلفة في عام 2014



و اكد سيادته أن ذلك يأتي متسقا مع جهود الدولة في محاربة ظاهره الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن تلك الجهود لم تجد التقدير اللازم مما جعل السودان فى تصنيف غير مناسب في العام السابق وبصورة انطباعية لم تراع الحقائق الميدانية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر سيما بعد إصدار التشريع الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر باعتباره الاول من نوعه في المنطقة وقيام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وعمليات إنفاذ القانون



وطالب الفير التهامي بأن يكون التقرير عادلا ومنصفا للسودان على ضوء الجهود المبذولة من قبل الدولة وان يكون واضحا وصريحا في الحيثيات التي بني عليها .



وقد اطلعت المسؤلة الامريكية على الفلم الذي أنتجه جهاز المغتربين عن الهجرة غير الشرعية وما يتعرض له المهاجرون من مخاطر والجهود المبذولة فى حمايتهم وتقنين الهجرة والحد من الهجرة غير الشرعية..

ف ع

