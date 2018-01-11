النائب العام القطري يرأس بجامعة النيلين مجلس أمناء كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد



الخرطوم في 1/11/ (سونا) - عقد مجلس أمناء كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد اجتماعا اليوم بجامعة النيلين برئاسة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام القطري ورئيس مجلس الأمناء وبحضور مولانا عمر أحمد محمد النائب العام والبروفسيور هاشم كمال مدير جامعة النيلين .

وأكد المري لدى مخاطبته الاجتماع دعمه الكامل لأنشطة الكرسي، مشيدا بالجهود التي بذلها خلال الفترة الماضية في وضع الأسس القانونية في إرساء حكم القانون ومكافحة الفساد وتنوير الرأي العام عبر ورش الأعمال والمشاركة في المؤتمرات الخاصة في هذا المجال .

واعرب عن تقديره الكامل لفخامة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بقراره الجريئ بجعل النيابة العامة سلطة مستقلة وفصلها من وزارة العدل، واصفا القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح ويؤكد الاتجاه لمكافحة الفساد وسيادة حكم القانون .

وأكد المري أن دولة قطر تقف بكل قوة مع كافة المشاريع التي سيتبناها الكرسي، معلنا مضاعفة ميزانية الكرسي خلال هذا العام .

وفي ذات السياق قدم الدكتور محمد العالم عميد كلية القانون والمدير التنفيذي لكرسي النيلين تقريرا خلال الاجتماع حول أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية .

ف ع