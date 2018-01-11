النائب العام يؤكد جدية الدولة في مكافحة الفساد





الخرطوم في 111-1-2018م (سونا) - أكد مولانا عمر أحمد محمد النائب العام جدية الدولة في مكافحة الفساد وليس هناك حماية لأية فاسد مهما كان ولا كبير على القانون .

وأقر النائب العام خلال مخاطبته اليوم لمجلس أمناء كرسي النيلين لسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد أن هناك مشكلة في مسألة الحصانات، مشيرا لعقد ورشة عمل خلال الفترة القادمة لمعالجة هذه المسألة والعمل على سد الثغرات التي تكافح الفساد .

وقال إن الفساد لا يستثني دولة ما، مشيرا لدور النيابة العامة كجهة مستقلة في مكافحة الفساد . وقال إن كافة التوصيات التي تصدر من كرسي النيلين في مجال مكافحة الفساد ستجد طريقها للتنفيذ بما في ذلك تعديل بعض مواد القانون إذا تطلب الأمر.

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