رئيس القضاء يلتقي بالنائب العام بدولة قطر





الخرطوم فى

11-1-2018 (سونا) - التقى صاحب السعادة مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء بمكتبه اليوم بالنائب العام بدولة قطر الدكتور علي بن فطيس المري بحضور النائب العام مولانا عمر أحمد محمد و مولانا عبد المجيد إدريس نائب رئيس القضاء ومولانا سر الختم صالح علي، الأمين العام للمفوضية القومية للخدمة القضائية ومولانا بابكر التني أمين عام شؤون القضاة .

وأكد رئيس القضاء خلال اللقاء الاستقلال التام الذي تتمتع به السلطة القضائية منذ استقلال البلاد، مشيرا للتعاون والتنسيق بين الأجهزة العدلية لتحقيق العدالة وخدمة المواطن .

وقدم بروفسيور حيدر شرحا للنائب العام القطري عن الهيكل التنظيمي للسلطة القضائية وإدارات السلطة القضائية والقواعد التي تنظم العمل بما يحقق الاستقلالية والعدالة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعزز من إطار علاقات التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية في المجال القانوني، معلنا استعداد السلطة القضائية للتعاون والتنسيق مع دولة قطر في كافة المناحي القانونية بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين .

وتحدث مولانا عبد المجيد إدريس نائب رئيس القضاء عن دور الشرطة القضائية في تنفيذ الإعلانات والأحكام والتأمين.



من ناحيته أشار الدكتور علي النائب العام القطري إلى متانة وأزلية العلاقات بين السودان وقطر في كافة المجالات وخاصة مع السلطة القضائية، معلقا على دور الشرطة القضائية وإمكانية الاستفادة منها، معربا عن شكره وتقديره للحفاوة وحسن الاستقبال الذي لمسوه أثناء الزيارة .

ف ع