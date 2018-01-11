والي شمال دارفور يتفقد المجمع الثقافي بالفاشر



الفاشر 11-1-2018م (سونا) - تفقد والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم اليوم برفقة وزير الثقافة والإعلام بالولاية الهادي برمة صالح والمدير العام للوزارة وأعضاء لجنة أمن الولاية تفقدوا مباني المجمع الثقافي بالفاشر حيث طاف الوالي على الأقسام والشعب المختلفة والمتمثلة في المسرح ، والمكتبات وغرفة التراث وشعبة ثقافة الطفل، واستمع إلى تنوير مفصل من الوزير حول سير العمل بالمجمع والمشكلات التي تواجهه بجانب الجهود المبذولة للنهوض بالعمل الثقافى .

وأكد وزير الثقافة والإعلام سعي وزارته الجاد لإعادة تأهيل مسرح المجمع الثقافي والأقسام والشعب المختلفة حتى يتسنى للقائمين بالأمر وأهل الثقافة للاضطلاع بدورهم على الوجه الأكمل، مشيراً في هذا الصدد إلى أن وزارته قد أعدت خطة طموحة لإعادة تأهيل المجمع.

وأوضح في تصريح لـ (سونا) أن المجمع الثقافي الذي تم إنشاؤه في منتصف السبعينات لم تُجرى لها أية عمليات صيانة خاصة المسرح الذي لم يعد حجمه يتناسب مع الكثافة السكانية لمدينة الفاشر.

وأعلن برمة عن قيام نفرة لتوفير الكتب والمراجع والمجلدات لمكتبة المجمع الثقافي والتي أصبحت خاوية من الكتب مقارنة بما كانت تحتويها من الكتب والمراجع والدوريات خلال الفترة الماضية، داعياً مواطني مدينة الفاشر للمساهمة في النفرة، ورحب الوزير بالزيارة التفقدية لوالي الولاية للمجمع والتي قال إنها ستسهم كثيراً في تنفيذ خطة الوزارة الرامية لتطوير المجمع الثقافي .

ف ع

