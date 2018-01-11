والي شمال درافور يؤكد تنفيذ خطط الولاية لتحقيق الأمن والاستقرار

الفاشر 11ـ1ـ2018م (سونا) - اكد والي ولاية شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم لدى مخاطبته اليوم اللقاء الحاشد الذي نظمته الفعاليات الشعبية والرسمية بمحلية طويلة احتفالا بالذكرى الـ 62 للاستقلال المجيد اكد أن كافة الخطط التي اعدتها حكومة الولاية من اجل تحقيق الأمن والاستقرار وجمع السلاح قد تم تنفيذها بنجاح تام من قبل القوات النظامية .

وجدد ابراهيم عزم الحكومة على اشاعة وبسط العدل بين الناس باعتباره القضية الأساسية للدولة وأن الجميع سواسية أمام القانون وليس هناك تفضيل لأحد على احد ، وقال إن عهد التمرد والتفلت الأمني والاستقرار وزعزعة الامن قد انتهى الى غير رجعة .

ولفت الوالي الى أن الفرصة ما تزال مواتية لكل من بحوزته سلاح بأن يسلمه للجهات المختصة ، مضيفا في هذا الصدد أن الكميات الكبيرة من الأسلحة التي تم جمعها من الولاية سيتم ترحيلها إلى الخرطوم حتى تكون الولاية خالية من السلاح.

واعلن والي ولاية شمال دارفور أن المرحلة القادمة هي مرحلة التنمية وتوفير الخدمات الاساسية بخاصة في مناطق النزوح ، وذلك حتى يطمئن الجميع من العودة لمناطقهم والمساهمة في دفع مسيرة العمل و الانتاج، مطالبا الجميع بالتغاضي عن مشكلات الماضي وطي صفحاتها من اجل مستقبل الاجيال ، مبينا أن حكومته بصدد عقد مؤتمرات للوفاق الاجتماعي والتعايش السلمي والتنمية خلال الفترة القادمة.

واكد ابراهيم أن تنفيذ طريق الفاشر طويلة سيكون من أولويات حكومة الولاية خلال المرحلة القادمة .

