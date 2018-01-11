قيادي بالحزب الاتحادي الاصل: جائزة الخرطوم الدولية للقرآن نشر لقيم التسامح والعدل والمساواة

الخرطوم في 11-1-2018 (سونا) - اعتبر القيادي بالحزب الاتحادي الديمقرطي الاصل يس عمر حمزة استضافة السودان للجائزة الدولية للقرآن الكريم قيمة انسانية وعملا يستحق الوقوف والمساندة والدعم.

ودعا يس في تصريح لوكالة السودان للأنباء الجميع للتمسك بالجائزة باعتبارها المنبر الوحيد للاهتمام بالقرآن، الامر الذي يمكن من نشر قيم التسامح والعدل والمساواة التي نادى بها الدين>

وقال أن استضافة الخرطوم للجائزة التي يشارك فيها نحو 73 متسابقا من 51 دولة من مختلف انحاء العالم يؤكد شيوع منهج الإسلام الوسطي والاعتدال لدى المجتمع السوداني، لافتاً في هذا الخصوص الى الدور الريادي للسودان في الحفاوة بأهل القران وانتمائهم اللامحدود للقرآن الكريم.

وعدد القيادي الاتحادي فوائد جائزة الخرطوم الدولية للقرآن وقال في هذا الصدد لا يوجد انبل واعظم من التنافس علي القرآن.