تواصل عمليات التنافس بين المتسابقين في التصفيات الختامية على جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم

الخرطوم 11-1-2018م (سونا) تواصلت عمليات التنافس بين المتسابقين في التصفيات الختامية على جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم في نسختها التاسعة لليوم الثالث بمقر جمعية القرآن الكريم بالرياض، برعاية خادم القرآن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية واشراف،ومتابعة من لجنة التحكيم برئاسة الشيخ عبد الرشيد شيخ علي صوفي من دولة قطر الشقيقة، وسط حضور ومتابعة من قبل المواطنين والطلاب السودانيين والوافدين.

وقال الأستاذ معاذ الفاتح أمين الاعلام بجمعية القرآن الكريم رئيس اللجنة الاعلامية للجائزة في تصريح لـ(سونا) إن التصفيات الختامية تسير بصورة طيبة وهي تجري على فترتين صباحية ومسائية وهي في يومها الثالث حيث بلغت نسبة الذين تسابقوا إلى الآن حوالى (68%) ومتوقع ان يكتمل التنافس يوم غد الجمعة ، مشيرا الى الاقبال الكبير من الأسر والطلاب ووسائل الإعلام المختلفة لمتابعة التصفيات الختامية.

واشار الي ان هالك برنامجا مصاحبا ليوم غد يتضمن رحلة نيلية للمتسابقين بجانب بعض الزيارت لعدد من المراكز الإسلامية والمؤسسات التعليمية، بجانب زيارات لبعض الاسر السودانية .

وتشير (سونا) الى ان فعاليات الجائزة ستختتم مساء بعد غد السبت بقاعة الصداقة و يشرف حفلها الختامي خادم القرآن الكريم المشير عمر البشير رئيس الجمهورية.



