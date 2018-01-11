بورصة وول ستريت ترتفع عند الفتح مع انحسار المخاوف بشأن سوق السندات



نيويورك 11-01-2018م (رويترز) - ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بداية التعاملات يوم الخميس مع انحسار التكهنات بشأن مشتريات الصين من السندات الحكومية الأمريكية وتركيز المستثمرين على تقارير الأرباح الفصلية للشركات وزيادات في أسعار النفط الأمريكي.



وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت مرتفعا 56.60 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 25425.73 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 6.46 نقطة، أو 0.24 بالمئة إلى 2754.69 نقطة.



وزاد المؤشر ناسداك المجمع 15.13 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 7168.70 نقطة.



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