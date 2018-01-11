البشير يلتقي النائب العام بدولة قطر

الخرطوم 11-1-2018م (سونا) - التقي المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مساء اليوم ببيت الضيافة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بدولة قطر بحضور مولانا عمر محمد احمد النائب العام وسعادة سفير دولة قطر لدى السودان.

وقال مولانا عمر محمد احمد النائب العام فى تصريحات صحفية انه تم اطلاع رئيس الجمهورية على نتائج زيارة النائب العام بدولة قطر للسودان ومذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الجانبين للتعاون بين دولة قطر والسودان فى مجال النيابة العامة والتعاون فى مجال تدريب منسوبي النيابة العامة .

ووصف مولانا عمر زيارة النائب العام القطري للسودان بانها ايجابية من شانها تعزيز التعاون العدلي والقضائي بين السودان وقطر، لافتا الى ان رئيس الجمهورية اشاد بالدور الكبير الذى تقوم به قطر فى المجال العدلي.

من جانبه قال الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بدولة قطر انه تقدم بالتهنئة لرئيس الجمهورية للقرار الذى اتخذه بانشاء النيابة العامة فى السودان والتى وصفها بانها خطوة فى الاتجاه الصحيح فى استقلال القضاء ، وزاد قائلا" نشكر عليها رئيس جمهورية على اتخاذ مثل هذا القرار والذى يعتبر فى عالمنا العربي قرار جرئ " مضيفا ان القرار داعم لدولة القانون والمؤسسات.

واكد النائب العام القطري حرصه على التعاون والعمل المشترك مع النيابة العامة فى السودان

فى مجالات الخبرات والمعلومات والانشطة والورش وغيرها من النشاطات المتعلقة بالعمل العدلي.



