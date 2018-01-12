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المبعوث الفرنسي الجديد لدى التعاون الإسلامي يقدم أوراق اعتماده للأمين العام

التاريخ : 12-01-2018 - 09:22:00 صباحاً
جدة 12-1-2018م(يونا) - قدم القنصل العام الفرنسي الجديد في جدة والمبعوث الفرنسي الخاص لدى منظمة التعاون الإسلامي، مصطفى ميهراج، أوراق اعتماده إلى الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بوصفه المبعوث الخاص لفرنسا لدى منظمة التعاون الإسلامي.
وخلال المباحثات التي جرت عقب تقديم أوراق الاعتماد، أكد ميهراج التزام فرنسا بالعمل بشكل وثيق مع الأمانة العامة حول القضايا المشتركة من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين.
وبعد قبول أوراق الاعتماد، شدد الأمين العام على أهمية تحديد القضايا المشتركة وعلى العمل سوية على تعزيز العلاقات الثنائية.
وأكد الدكتور العثيمين للمبعوث الخاص دعم منظمة التعاون الإسلامي له وتعاونها معه خلال فترة توليه لمهامه لدى المنظمة.
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