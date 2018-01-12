نزارباييف يحدد 10 أولويات لنهضة كازاخستان

آستانا 12-1-2018م (يونا) - حدد الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف 10 أولويات لعمل بلاه لمواصلة مشاريعها النهضوية مع دخولها المرحلة الثالثة من العصرنة، مؤكداً أن بلاده نجحت في التغلب على العديد من التحديات العالمية وشرعت في الدخول إلى المرحلة الثالثة من العصرنة والتحول الاقتصادي القوي في شتى المجالات، متخذة إجراءات مهمة في إطار برنامج التحديث.

وقال نزارباييف في خطابه السنوي الذي وجهه الليلة الماضية إلى الشعب الكازاخي والذي قدم فيه رؤيته لمستقبل البلاد في المرحلة المقبلة: لقد تغلبت كازاخستان على العديد من التحديات العالمية، وهي تدخل الآن مرحلة من التحول الاقتصادي القوي، ويجري حاليا تنفيذ استراتيجية التنمية الطويلة الأجل لبلادنا حتى عام 2050، ونحن نقوم بإصلاحات في إطار الخطة الوطنية التي تشتمل على مئة من الخطوات الإجرائية، وهنالك جهود منهجية تبذل من أجل تسهيل التصنيع.

وأضاف الرئيس الكازاخستاني: قمنا بعمل الإصلاحات الدستورية، وشرعنا في المرحلة الثالثة من العصرنة. ويجري اتخاذ تدابير متواصلة ومتضافرة في إطار برنامج روخاني زانغيرو (تحديث برنامج هوية كازاخستان)، وقد تم اعتماد برنامج كازاخستان الرقمي.

