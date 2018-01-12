محلية الدندر تحتفل بالذكري 62 لاعياد الاستقلال

الدندر 12-1-2018 (سونا)- احتفلت محلية الدندر بولاية سنار و فعاليات مجتمع المحلية باذكري الثانية والستين لاستقلال السودان بحضور الأستاذ حسن بشير كافوت وزير الشباب والرياضة بولاية سنار المشرف علي احتفالات محلية الدندر والأستاذ هاشم عبدالجليل وزير التربية والتعليم والأستاذ عبدالعظيم آدم يوسف معتمد محلية الدندر رئيس اللجنة العليا لاحتفالات محلية الدندر.

وحيا كافوت مجاهدات صناع الاستقلال وقال ان الاحتفال يجي تخليدا لذكراهم مشيدا باحتفالات الدندر وقال أنها تجيء والمحلية تشهد حركة تنموية في مختلف المجالات وقال ان حكومة سنار ستظل تدعم التنمية تنفيذا لتوصيات الحوار الوطني مبشرا المحلية بالنهضة التي يقودها معتمد المحلية.

معتمد الدندر هنا الشعب السوداني عامة ومواطني محليته بالذكري الثانية والستين للاستقلال وقال ان الذكرى جاءت والبلاد تشهد وحدة وطنية وتوافق سياسي بجانب استمرار عملية الإنتاج ،وأكد ان محليته ماضية قدما في تحسين الخدمات في شتى المجالات لتلبي طموحات المواطنين مشيرا الي أهمية المحلية الاقتصادية والسياحية والثقافية.

واحتوى الاحتفال في الفترة الصباحية علي برنامج ثقافي بمدرسة آمنة بنت وهب الأساسية بجانب الكرنفال الرياضي الكبير باستاد الدندر والذي اشتمل علي العاب رياضية ورقصات شعبية وسباق للهجن كما تم خلال الاحتفال توزيع المعدات الرياضية لاندية المحلية بدرجاتها الثلاث وتواصل الاحتفال بامسية ثقافية وطنية كبري بمسرح المحلية بمشاركة الفنان حذيفة بورتسودان ونجوم مسرح علي الهواء وإبداعات طلاب المحلية.

