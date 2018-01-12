محلية نيالا تحتفل بالذكرى 62 لاستقلال السودان المجيد وتكرم المتفوقين في الدورة المدرسية القومية (27)

نيالا 12-1-2018م(سونا)- احتفلت محلية نيالا بولاية جنوب دارفور بالذكرى (62) لاستقلال السودان المجيد وتكريم عدد من المتفوقين والمميزين في الدورة المدرسية القومية الماضية التى استضافتها ولاية كسلا مؤخرا .

وقال والي الولاية ادم الفكي لدى مخاطبته الاحتفال باستاد نيالا الي ان الولاية اتجهت نحو الاستقرار وبناء السلام بعد تجاوز معضلة الحرب فضلا عن ان المواطن تجاوز مرارات الحرب واصبح اكثر وحدة وتماسكا وكشف سيادته عن ان الولاية موعودة بافتتاح عدد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة تزامنا مع استضافة جنوب دارفور للدورة المدرسية القومية رقم (28) في خواتيم العام الحالي .

واحتفى الفكي بالعروض الرياضية والثقافية التي قدمها الطلاب وقال هذا ما جعلنا نطمئن على ان جنوب دارفور ستتميز في استضافة الدورة المدرسية المقبلة وستخرج دورة مدرسية متميزة على مستوى البلاد مثمنا جهود حكومة نيالا على الاعداد المبكر للدورة المدرسية .

واعلن الوالي الشروع المبكر لحكومة الولاية في انشاء عدد من مشروعات البنى التحتية للدورة المدرسية في مقدمتها استاد نيالا بسعة (15) الف متفرج والاستاد الرديف ومسرح البحير فضلا عن اكمال الشبكة الداخلية للطرق ورفع مستوى التوليد الكهربائي بالمدينة الى (60) ميقاواط وتغطية جميع المنازل والاحياء بالامداد الكهربائي .

واكد معتمد محلية نيالا الدكتور محمد العاجب اسماعيل جاهزية مدينة نيالا لاستضافة الدورة المدرسية المقبلة وحيا العاجب المعلمين والمعلمات على جهدهم في النهوض بالعملية التعليمية والانشطة اللاصفية كما حيا مجاهدات الرعيل الاول من صناع الاستقلال والحرية امثال ابن الولاية عبدالرحمن دبكة مقدم اقتراح استقلال السودان من داخل البرلمان في العام 1955م الخليفة عبدالله التعايشي والسلطان ابراهيم قرض والشهيد عبد الله السحيني الذين قال انهم قدموا اروع الامثلة في مقاومة المستعمر.

