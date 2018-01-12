والي شمال كردفان : اعلان حالة الطوارئ بالولاية جاء تجديدا لقرار سابق

الابيض 12-1-2018م ( سونا)- اكد مولانا احمد محمد هارون والي شمال كردفان ان اعلان حالة الطواري بالولاية جاء تجديدا للقرار الذي اعلن من قبل في اطار استكمال حملة جمع السلاح .

وقال هارون فى تصريحات له لبرنامج مؤتمر اذاعي بالاذاعة السودانية في بث مشترك مع اذاعة الولاية إن القرار يعطي الجهات الامنية الحماية الكافية للقيام بدورها تجاه إنفاذ تلك المهمه خاصة وان الولاية تعتبر معبراً للولايات الاخرى .

واشار هارون الى جملة من المشروعات التي نفذت في المرحلة التأسسية للنفير في مجالات المياه والصحة والتعليم والخدمات والتي كان لها اثرا محسوسا وملموسا في نفوس اهل الولاية , مؤكدا الاهتمام بقضايا الشباب , كاشفا عددا من البشريات بتوفير فرص لتمؤيل الشباب عبر منظمة صلتك القطرية .

وتطرق هارون الي ميزانية الولاية للعام 2018 التي ركزت علي المسائل الاساسية لمعاش الناس ومرحلة التنمية المستدامة 'منوها الى ملتقى وزارء القطاع الاقتصادي الذي تستضيفه الولاية يوم غد السبت للتنوير بالموازنة العامة للعام 2018م .

