ناشطة امريكية من اصول سودانية تعتزم القيام برحلة سيراً على الاقدام من الفاشر الى الخرطوم

الفاشر 12-1-2018 (سونا) -تعتزم الناشطة الامريكية إمتثال ابراهيم محمود السودانية الاصل او " إيمي محمود" كما تعرف اعلاميا في امريكا والتى تزور مسقط راسها بولاية شمال دارفور هذه الايام ، تعتزم القيام برحلة سيراً علي الاقدام من الفاشر الي الخرطوم (1290كلم) وذلك للفت الانتباه وحشد التاييد الرسمي والشعبي محليا وعالميا لمشروع " احلام السلام " الذى اطلقته فى شهر اغسطس الماضي .

وقالت "ايميى " في تصريح ل(سونا) انها قد حشدت كبيراً من الشباب من المدن ومعسكرات النازحين بدارفور والجامعات السودانية لمؤازرتها فى رحلة السير علي الاقدام والتى قالت انها ستنطلق من الفاشر اعتبارا من الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري لتصل الي محطتها الاخيرة بالخرطوم فى الثالث من شهر مارس القادم مرورا بمدن الابيض وكوستي وجبل اولياء ثم الخرطوم .

وقد حصلت ايمي علي دعم وموافقة والي الولاية والاجهزة الامنية لتنفيذ الرحلة . لافتة الي ان مشروع " احلام السلام " الذي اطلقته يهدف الي " جمع الناس حول مشروع موحد للسلام " وذلك من خلال تلمس رغبات واشواق اهل دارفور والسودان عامة تجاه السلام وكيفية استدامتها ، مبينة انها قد بدات منذ اغسطس الماضي فى عقد ما اسمتها بال " مؤتمرات شعبية للسلام " شملت العديد من المناطق بدارفور بخاصة معسكرات النازحين والجامعات السودانية ، مشيرة الى ان المشاركين فى تلك المؤتمرات قد عبروا بكل صدق وحرية عن رؤيتهم حول مستقبل السلام وكيفية استدامته .

