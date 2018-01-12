شورى المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم يلتئم غدا

الخرطوم فى 12-1-2018 (سونا) - يلتئم مجلس شورى المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم ظهر غدا السبت بقاعة الشهيد الزبير في دورة انعقاده الثامنة ، وينتظر أن يُجيز المجلس تقارير الأداء السياسي والتنفيذي والتشريعي بعد إجازاتها من قبل اللجان المتخصصة.

وقال رئيس مجلس شورى الوطني بالخرطوم د.عبد الكريم عبد الله محمد علي في تصريحات صحافية أن الاجتماع يعقد في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد الحوار الوطني؛ مضيفاً أن انعقاد الدورة يأتي كذلك متزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد 62 لاستقلال السودان.

وأشار عبد الكريم إلى التحديات التي تواجهها ولاية الخرطوم في هذا الظرف والتي أجملها في تحدي الإجراءات الاقتصادية الأخيرة حيث أفرد الحزب بالولاية مساحة كبيرة لامتصاص آثارها السلبية على الشرائح الضعيفة عبر تدابير وبرامج تكافلية وتعاونية واسواق منتجين يتم تنفيذها عبر الجهات ذات الصلة. واضاف أن الاجتماع سيناقش تقارير الأداء السياسي للحزب والأداء التنفيذي لحكومة الولاية بجانب الأداء التشريعي لمجلس تشريعي الولاية، إضافة لتقرير أداء مجلس الشورى نفسه واجازة خطط العمل للعام 2018م ، مشيرا إلى تشريف رئيس الشورى القومي كبشور كوكو ومخاطبته للجلسة.