والي النيل الأزرق : عدد النازحين الذين عادوا من دولة أثيوبيا إلي الولاية 13 ألف

الخرطوم 13 - 1 - 2018 م ( سونا ) - أكد والي النيل الأزرق حسين ياسين حمد أن عدد النازحين في دولة أثيوبيا 55 ألف نازح عاد منهم أكثر من ثلاثة عشر ألف واستقبلتهم حكومة الولاية ووفرت لهم كل احتياجاتهم .

وقال في تصريح لــ ( سونا ) إن حكومة الولاية بالتعاون مع المفوضية القومية - مفوضية العون الإنساني وفرت الغذاء والكساء والدواء للعائدين بعد أن استقروا في قراهم الأصلية .

وأكد ياسين أن عددا من التمردين عادوا إلي الولاية بعد سماعهم توجيه رئيس الجمهورية ونداءات الناس حيث انخرطوا في المجتمع دون أن يوقعوا علي إتفاق وذلك لأنهم عادوا بإرادتهم ونبذوا الحرب .

وأشاد بالعميد محمد يونس الذي انشق من الحركة الشعبية قطاع الشمال وجاء بقناعته وانضم للحوار الوطني وقال إن قواته الآن تقاتل جنبا إلي جنب مع القوات المسلحة مشيرا إلي انه مؤخرا جاء عدد من قطاع الشمال وانضموا للسلام .