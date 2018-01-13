جمعية القرآن الكريم بالتعاون مع إدارة المرحلة الثانوية تنظمان مسابقة قراء المستقبل

الخرطوم 13 - 1 - 2018 م ( سونا ) - تنظم جمعية القرآن الكريم بالتعاون مع إدارة المرحلة الثانوية وإدارة التعليم الخاص يوم الثلاثاء المقبل الإحتفال الختامي لمسابقة قراء المستقبل الدورة السابعة في تمام الساعة العاشرة صباحا بصالة المعلم حيث يتنافس الطلاب في تلاوة القرآن الكريم كاملا ويصعد (5) طلاب من كل مدرسة وتمنح جوائز للطلاب الناجحين وهدايا قيمة ويتم تكريم المدارس المشاركة ومشرفي جمعية القرآن الكريم بالمدارس كما تقام في مطلع مارس المقبل دورة دعوية للإشراف وتصميم المناشط القرآنية للمعلمين مشرفي جمعيات القرآن في المدارس .



