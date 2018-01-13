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أخبار محلية - سياسية

والي كسلا يصدر قرارا بتكوين لجنة لوضع سياسات وتمويل برنامج تغطية الفجوة العلفية بكسلا

التاريخ : 13-01-2018 - 12:53:00 مساءً
كسلا 13-1-2018( سونا) - أصدر والي كسلا الاستاذ آدم جماع ادم قرارا بالرقم (3) لسنة 2018 بتشكيل لجنة لوضع سياسات وتمويل برنامج تغطية الفجوة العلفية بولاية كسلا للعام الحالي وذلك برئاسة وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي والعلف ووزيرة الشئون الاجتماعية رئيسا مناوبا ومدير عام وزارة الثروة الحيوانية عضوا ومقررا ومدير ادارة المراعي والعلف عضوا ومقررا مناوبا وعضوية آخرين.
وحدد القرار الذي صدر بعد الاطلاع علي المقترح المقدم من وزير الثروة الحيوانية في اطار سياسة حكومة الولاية الرامية بالارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية والاهتمام به ، حدد مهام واختصاصات اللجنة في توفير المال والدعم اللوجستي لتوفير الأعلاف والتنسيق بين جهات الاختصاص والاتصال بالمنظمات الطوعية العالمية والمحلية وكيفية توفير الأعلاف عبر الانتاج المحلي والاستيراد والتنسيق مع القطاع الخاص .
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