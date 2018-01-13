الاتحاد الوطني للشباب بمحلية الروصيرص يحتفل بالذكري 62 للاستقلال

الدمازين في 13/ 1/ 2018 م( سونا) - نظم الاتحاد الوطني للشباب السوداني بمحلية الروصيرص بولاية النيل الأزرق احتفالا بالذكري 62 للاستقلال المجيد بمنطقة العزازة .وقال الاستاذ سليمان محمد سليمان رئيس اتحاد شباب محلية الروصيرص أن الهدف من الاحتفالية هوغرس روح وقيم الانتماء للوطن وتخليد ذكري الاجداد الذين قدموا الغالي والنفيس من اجل الحرية .

وأشار سليمان الي أن برنامج الاحتفال اشتمل علي حملة اصحاح بيئة بجانب محاضرة بعنوان/ الاستقلال المعاني والدلالات ودور الشباب في إعلاء شأن الوطن/ بالاضافة لمسابقة وطنية تهدف لتثبيت المعلومات الصحيحة عن الاستقلال وفقرات أخري ثقافية وأغنيات وطنية .

من جانب آخر دعا سليمان الشباب للمشاركة الفاعلة في كافة المشروعات التنموية التي انتظمت المحلية والعمل علي تقديم مبادرات شبابية واعدة في كافة المجالات.



