اتحاد الشباب بمحلية الروصيرص يحتفل بالذكري 62 للاستقلال

الدمازين 13- 1- 2018( سونا) - نظم الاتحاد الوطني للشباب السوداني بمحلية الروصيرص بولاية النيل الأزرق احتفالا بالذكري 62 للاستقلال المجيد بمنطقة العزازة.

وقال الاستاذ سليمان محمد سليمان رئيس اتحاد شباب محلية الروصيرص ان الاحتفالية الهدف منها غرس روح وقيم الانتماء للوطن وتخليد ذكري الاجداد الذين قدموا الغالي والنفيس من اجل الحرية.

واشار سليمان إلى ان برنامج الاحتفال اشتمل على حملة اصحاح بيئة بجانب محاضرة بعنوان (الاستقلال المعاني والدلالات ودور الشباب في اعلاء شأن الوطن) بالاضافة لمسابقة وطنية تهدف لتثبيت المعلومات الصحيحة عن الاستقلال وفقرات اخري ثقافية واغنيات وطنية .

من جانب اخر دعا سليمان الشباب للمشاركة الفاعلة في كافة المشروعات التنموية التي انتظمت المحلية والعمل على تقديم مبادرات شبابية واعدة في كافة المجالات.

