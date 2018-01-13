جابر : مشاركة القوى السياسية والحركات المسلحة في حكومة الوفاق الوطني محطة مهمة من نجاحات الحوار

الخرطوم في 13-1-2018(سونا) - اعتبر مجلس احزاب الوحدة الوطنية مشاركة القوى السياسية والحركات المسلحة في السلطة التنفيذية والتشريعية على مستوى المركز والولايات واحدة من المحطات المهمة التي تؤكد نجاح الحوار الوطني في الدفع بعملية السلام للامام.

واكد الامين العام للمجلس عبود جابر في تصريح لوكالة السودان للانباء ، مضي حكومة الوفاق الوطني قدماً في انزال مخرجات الحوار التي توافقت عليها القوى السياسية وفئات المجتمع مما يتطلب التضامن الوطني الشامل لتجاوز التحديات وتعزيز قوة الدفع لتحقيق اكبر قدر من المصالح العليا للبلاد .

وتوقع جابر تحول مزيد من الحركات إلى احزاب وتوفيق اوضاعها توطئة للمشاركة في الانتخابات المقبلة .

ودعا القوى الممانعة التي لم تشارك في مشروع الحوار إلى اهمية اتخاذ مواقف مغايرة والمشاكة مع الآخرين لإنهاء معاناة المواطنين في مناطق النزاع ، مشيرا في هذا الخصوص إلى العودة الطوعية من دول الجوار التي تشهدها البلاد.



