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أخبار محلية - سياسية

أمين العلاقات السياسية بـ(الوطني) يدعو الى إيجاد فرص لإحلال السلام في البلاد

التاريخ : 13-01-2018 - 03:52:00 مساءً
الخرطوم 13 - 1 - 2018 م ( سونا ) - دعا الدكتور عبيد الله محمد عبيد الله أمين العلاقات السياسية بحزب المؤتمر الوطني إلى ضرورة الابتعاد عن الجهوية والحزبية الذاتية ووضع نظم ولوائح للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، مستشهدا بالدول الآسيوية والدول الإفريقية التي تقدمت بتركها للجهوية والحزبية، وحاثا على ضرورة اغتنام أي فرصة تحقق السلام في البلاد والعمل على استئناف الحوار مع قطاع الشمال ودفعهم إلى أن يلتحقوا بالعملية السلمية.
وقال إن هنالك تحديات كثيرة اقعدت بالبلاد وحرمتها من استغلال مواردها منها الحروب.
وأكد في ندوة (مستقبل الاستقرار السياسي في السودان التحديات والحلول) التي نظمتها هيئة شباب الأحزاب السياسية بمركز الشهيد الزبير الدولي للمؤتمرات اليوم إنه لابد من إيجاد طريقة لإخماد الحروب المتتالية على البلاد، مشيراً إلى أهمية تقوية العلاقات مع دول الجوار، مشيدا بتجربة القوات المشتركة السودانية التشادية التي أزالت كثيرا من الشكوك والأزمات بين البلدين، لافتا إلى أن السودان ومصر يحتاجان لبعضهما، مؤكدا حرص السودان على إقامة علاقة قوية مع مصر الدولة والشعب. وقال "إن من مصلحة مصر أن يكون السودان آمنا ومستقرا".
وشدد على أهمية إزالة الصورة الذهنية للسودان في الخارج بتقوية الإعلام الخارجي.
وانتقد عبيد الله كثرة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة وقال إن مؤتمر الحوار الوطني له إيجابيات وسلبيات، مشيرا إلى أن من السلبيات عدم تحول الحركات المسلحة إلى أحزاب سياسية إضافة إلى أن مفهوم الشراكة في حكومات الوفاق الوطني فيه خلل كبير، عازيا ذلك إلى عدم الالتزام بمعايير المشاركة المقيدة بالكفاءة.
وقال إن الانتخابات الحرة غير مناسبة للسودان وإنما الأفضل له انتخابات مختلطة فيها تمثيل نسبي ليتحقق الاستقرار السياسي .
م ع

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