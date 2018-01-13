ماليزيا تشن حربا شاملة ضد تنظيم داعش

كوالالمبور13-1-2018م (أ ش أ) أكد وزير الخارجية الماليزى حنيفة أمان اليوم السبت، أن بلاده تشن حاليا حربا شاملة ضد تنظيم داعش الارهابى وغيرهم من المتطرفين من أجل مكافحة أيديولوجياتهم إلى جانب مواجهة تهديداتهم بالاعتداءات البدنية.

ونقلت وكالة انباء "برناما" الماليزية عن حنيفة أمان قوله خلال كلمة ألقاها فى معهد العلاقات الدولية فى مدينة عشق آباد بتركمانستان إن تنظيم داعش وأمثالهم يسعون إلى اختراق عقول الشباب بأيديولوجيات وخطط خبيثة.

واشار إلى أن ماليزيا تستجيب لهذا التهديد من خلال نشر المعلومات الصحيحة عن الإسلام لمكافحة المعلومات ذات السموم الإرهابية. موضحا أن هذه الجهود يقودها حالياً مركزان رقميان لمحاربتهم عبر وسائل التواصل تحت قيادة وزارة الخارجية الماليزية والشرطة الملكية الماليزية.

