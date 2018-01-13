الصحافة الإيرانية: تمديد تجميد العقوبات وفرض عقوبات جديدة

طهران 113-1-2018م (وكالات) - ركزت الصحافة الإيرانية الصادرة، اليوم، السبت، على قرار الرئيس الأمريكى بتمديد قانون تجميد العقوبات الأمريكية عن طهران، وعلى الصعيد الداخلى يواصل إعلام طهران مناقشة الاحتجاجات العارمة التى اشتعلت فى إيران الأسبوع الأخيرة من ديسمبر الماضى، فضلًا عن وضع العمال الإيرانيين العالقين فى ناقلة النفط التى اشتعلت بها النيران منذ أيام فى مياه شنغهاى.

وفى سياق الاتفاق النووى، هاجمت صحيفة جوان المتشددة والمقربة من الحرس الثورى ترامب، وكتبت على صدر صفحتها تمديد الاتفاق النووى بالتزامن مع التهديد وفرض عقوبات جديدة، وكتب سجاد مرادى فى مقالة بالصحيفة نفسها، أن الانسحاب من الاتفاقية سيضر بالصورة الدولية للسياسة الخارجية الأمريكية، وسيظهرها كبلد لا يمكن الثقة فى سياستها الخارجية.

وفى صحيفة إيران الحكومية، قال حشمت الله فلاحت بيشه، أن هدف ترامب من قراره الأخير هو منع طهران من الآنتفاع من الاتفاقية النووية، حتى أن تمديد تجميد العقوبات صاحبه فرض عقوبات جديدة على كيانات ,اشخاص فى إيران.



