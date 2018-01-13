والي الخرطوم: القوات المسلحة وقوات الأمن والدعم السريع وجموع الشعب السوداني جاهزون للتصدي لأي عدوان ضد الوطن



الخرطوم في 13-1 ( سونا ) - أكد الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم رئيس حزب المؤتمر الوطني بالولاية جاهزية القوات المسلحة وقوات الأمن والدعم السريع وجموع الشعب السودانى للتصدي لأي عدوان ضد الوطن في مختلف حدوده وأرجائه ومنافذه، مشددا على أنهم لن يرتضوا أي نيل من عزة وكرامة السودان .

ودعا والي ولاية الخرطوم لدى مخاطبته اليوم مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بمركز الشهيد الزبير الدولي للمؤتمرات في دورة انعقاده الثامنة بحضور الأستاذ عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس مجلس الشورى القومي بحزب المؤتمر الوطني واللواء عبد الكريم عبد الله محمد رئيس مجلس شورى ولاية الخرطوم والأستاذ محمد حاتم سليمان نائب رئيس الحزب بالولاية نائب الوالي، دعا عضوية الحزب للاستعداد للمعركة دفاعا عن السودان وعزة وكرامة شعبه، مؤكدا استعداد مجلس شوري الحزب لرد اي عدوان علي الوطن مبينا أن استدعاء سفير السودان من مصر تم حتى نؤكد لأشقائنا في شمال الوادي أننا حريصون على علاقاتنا الاخوية معهم بشرط الاحترام المتبادل وإيقاف الحملات الإعلامية المعادية للسودان التي يقودها أصحاب الأجندة الخفية للإساءة للعلاقات السودانية .المصرية منذ زيارة الشيخة موزة والرئيس التركي للسودان

وقدم عبد الرحيم التهنئة بفوز قائمة المحامين الوطنيين بانتخابات نقابة المحامين، موضحا أنه في هذه الدورة صوت 2793 محاميا من السجل مقابل تصويت 900 في الدورة السابقة، وهنأ المرأة بنجاح مؤتمراتها .القاعدية بالولاية، مؤكدا أنه ولأول مرة شاركت 607.349 امرأة في هذه المؤتمرات

كما هنأ طلاب حزب المؤتمر الوطني بفوزهم بمقاعد الاتحادات الطلابية بالجامعات .

وثمن والي ولاية الخرطوم انعقاد مجالس شورى شعب الأساس بالولاية، مبينا أنها وصلت 1474 مجلسا وحيا سبق ولاية الخرطوم في تطوير لائحة مجلس الشورى وتكوين مجلس تنسيق الشورى.

وجدد سيادته مضي الولاية في تنفيذ ما تبقى من البرنامج الانتخابي فيما يتعلق بتوفير مياه الشرب النظيفة لكل مواطني الولاية وتخفيف أعباء المعيشة وزيادة الإنتاج وتنمية الريف وحل مشاكل النفايات والمواصلات، معلنا استمرار الولاية في تفعيل المبادرات المجتمعية ورعاية الأسر الفقيرة والمحتاجة، مثمنا .مبادرة شباب ولاية الخرطوم (اشتري خبز لك ولغيرك)

ووجه والي ولاية الخرطوم قيادات وقواعد حزب المؤتمر الوطني بالولاية بتطبيق كتيبات الحي النموذجي ودليل شعبة الأساس وكتيب التواصل الاجتماعي لتقوية المستويات القاعدية، مؤكدا استعداد الولاية للمرحلة .الثانية من الحوار الوطني وإعداد الدستور

الي ذلك أوصي مجلس شوري المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم بترشيح المشير عمر البشير رئيس .الجمهورية لدورة رئاسية جديدة

