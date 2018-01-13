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أخبار محلية - سياسية

وزير الخارجية الاثيوبي يصل البلاد غدا

التاريخ : 13-01-2018 - 09:34:00 مساءً

الخرطوم في 13-1(سونا )- يصل صباح غد الاحد وزير الخارجية الأثيوبي ورقيني قبيو حاملاً رسالةً إلي المشير عمر البشير رئيس الجمهورية من شقيقه رئيس الوزراء الإثيوبي .
وقال السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إن السيد وزير الخارجية بروفيسور ابراهيم غندور ونظيره الإثيوبي سيعقدان جلسة مباحثات بمقر الوزارة يعقبها تنوير صحفي يخاطبه وزيرا خارجية البلدين حول نتائج الزيارة والمباحثات ، وذلك عند الساعة الواحدة من ظهر غد الاحد.
ووجهت الدعوة لكافة ممثلي الصحافة والقنوات الفضائية والوكالات المحلية والعالمية لحضور التنوير الصحفي .
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