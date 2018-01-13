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أخبار محلية - سياسية

رئيس الجمهورية: نسال الله ان يوحد الامة علي كلمة سواء

التاريخ : 13-01-2018 - 09:54:00 مساءً

الخرطوم في 13-1-2018 (سونا) - وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الولاة برعاية خلاوي القران الكريم وتوفير احتياجاتها وتطويرها.
واكد لدي مخاطبته مساء اليوم بقاعة الصداقة الحفل الختامي لجائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم اهمية ان تكون خلاوي القرآن نموذج وجاذبة لتحفيظ القرآن وعلومه.
ودعا رئيس الجمهورية لتوحيد الامة الاسلامية بالقرآن الكريم علي كلمة سواء وقبلة واحدة ورسول واحد.
وحيا جمعية القرآن الكريم علي جهودها في الجائزة وتشريف السودان بالمتسابقين والمتسابقات من حفظة كتاب الله من مختلف انحاء العالم بالاضافة الي دورها في احياء التنافس بين خلاوي القرآن.
كما حيا سيادته المتسابقين وضيوف الجائزة واعضاء لجنة التحكيم
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