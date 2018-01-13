الشيخ الزبير : ندعم البشير في الحركة والحزب وملتزمون بمخرجات الحوار الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية

الخرطوم في 13-1-2018 (سونا) - اكد الشيخ الزبير احمد الحسن الامين العام للحركة الاسلامية السودانية ان المشروع الاسلامي في السودان ماض بكل قوة وثبات تحت قيادة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الذي يقود البلاد بكل حنكة ودراية لحمايتها واشاعة السلام فيها وتطوير علاقاتها الخارجية، مجددا الدعم الكامل للبشير في الحركة والحزب والالتزام بمخرجات الحوار الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية ، منبها بأن في الطريق العديد من الشهداء مما ينبغي السير في طريقهم .



ودعا الشيخ الزبير لدى مخاطبته مساء اليوم ختام الملتقى العاشر لامانة الاتصال التنظيمي للحركة الاسلامية بالخرطوم قيادات وقواعد الحركة للمساهمة بشكل فاعل في حلحلة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا والنزول للناس في مواقعهم وتوفير الطعام والكساء لهم ودفع المصروفات الدراسية الخاصة بالمدارس والجامعات لمن عجز عن دفعها في الاحياء والقرى والمدن واعالة اليتامى والمساكين وجعل من ذلك هما عاما لكل ابناء الحركة الاسلامية.

ووجه فضيلة الامين العام عضوية الحركة وهياكلها بتنسيق جهودهم وتكاملها مع ديوان الزكاة واللجان الشعبية للتوسع في الاعمال الخيرية وابتكار مشروعات اجتماعية تحاكي مشروع الهجرة الى الله للعناية بالناس وحمل همومهم والمساهمة في حل مشاكل قطاعات المرأة والشباب والطلاب داخل المجتمع.

واوصى الشيخ الزبير ابناء الحركة الاسلامية بأن يكون لهم دور فاعل داخل حزبهم المؤتمر الوطني وتفعيل دور جمعيات القران الكريم واشراك المرأة في تنفيذ كل انشطة الحركة الاسلامية.