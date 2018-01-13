هيئه شباب الاحزاب ترشح البشير لانتخابات 2020 لرئاسة الجمهورية

الخرطوم في 13-1-2018 (سونا) -



اكد الاستاذ معاوية يعقوب رئيس هيئه شباب الاحزاب السياسية على ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة في انتخابات الرئاسة لعام 2020م وذلك حفاظا على مخرجات الحوار الوطني وضمانه لاستمرار السلام والاستقرار وذلك وفق خطة وضعتها الهيئة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسيه.







جاء ذلك خلال اجتماع هيئه شباب الاحزاب اليوم بالخرطوم بمركز السلامة والتنميه بحضور ممثلين لكل الاحزاب السياسية .

وأكد الاستاذ معاويه يعقوب رئيس هيئه الاحزاب السياسة انه تم خلال الاجتماع التامين على ضرورة ان يكون للهيئة دور في مجال تقديم الخدمات بالاضافه للادوار السياسية وذلك بهدف زيادة الإنتاج والانتاجيه.





واشار الي ان الاجتماع امن علي ان تكون خطة عام 2018م لتحقيق مناشط للشباب بالإضافة إلى إيجاد مبادرات مجتمعيه من اجل دعم الاقتصاد مع التركيز على آليات لدعم الخدمات من خلال زيادة الرقعه الزراعيه والإنتاج الحيواني والصناعة وغيرها وان يكون للهيئة دور كبير في مجال التسوق والاسهام في الوضع الاقتصادي.